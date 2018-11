Ma van a diabétesz világnapja: ezek a legfontosabb tudnivalók (videó)

A Családok éve keretében információs kisfilm is készült, mely segít a prevencióban és a tájékozódásban.

November 14-én van a Diabétesz Világnapja. Az ENSZ Közgyűlése határozatban fogadta el, hogy a cukorbetegség krónikus, életminőséget rontó és költséges elváltozás. A hasnyálmirigy zavara miatt kialakuló betegség sok szövődménnyel fenyeget, de megfelelő táplálkozással, sok mozgással és folyamatos orvosi felügyelettel kordában tartható. A diabétesz számos szempontból változtatja meg egy család életét, a Családok Éve videójában a Kaszás család történetén keresztül ismerhetjük meg a betegséggel való együttélést – számol be minderről a csalad.hu.

A kisfilmben főszerepet játszó Kaszás családban a 11 éves lány, az 5 éves kisfiú és az édesapa is cukorbeteg. Az anyuka és a lány aktív résztvevői a helyi diabétesz rendezvényeknek, lelkesen segítenek másoknak, tanácsot adnak az érdeklődőknek. A filmben praktikus étkezési és életviteli tanácsokat hallhatunk tőlük, például arról, hogy az anyukának hogyan kellett változtatni a főzési, sütési szokásain, miután kiderült, hogy a gyerekek cukorbetegek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A Diabétesz Világnap logója a kék kör: a szimbólum a cukorbetegséggel küzdő szervezetek és személyek világszintű közösségét jelképezi. A kör valamennyi kultúrában az élet és egészség jelképe, a kék szín pedig az eget szimbolizálja, amely egyesíti a nemzeteket és egyben az ENSZ-zászló színe is – áll a portál cikkében.

Összefogás a betegekért

A figyelemfelhívást minden évben november 14-én tartják, ezen a napon született ugyanis Frederick Banting, akinek Charles Besttel közös gondolata vezetett az inzulin 1922-es felfedezéséhez. A Világnapot a Nemzetközi Diabetes Szövetség és tagszervezetei rendezik meg világszerte. A Unite for Diabetes kampány vezetett a cukorbetegség elleni küzdelem világszintű összefogásához, melynek eredményeként 2006. december 20-án az ENSZ Közgyűlés elfogadta azt a határozatot, amely a cukorbetegség krónikus, életminőséget rontó és költséges voltára hívja fel a figyelmet. A Diabétesz Világnap 2007-től az ENSZ által felügyelt és támogatott Világ Egészség Nap. Azóta kampány indult azért is, hogy minél több emlékművet világítsanak meg kéken ezen a napon, 2008-ban világszerte 1107 épület, Budapesten a Szabadság szobor borult kék fénybe.

Zavar a hasnyálmirigy működésében

A cukorbetegség – diabétesz mellitusz – olyan állapot, amely kezelés nélkül magas vércukorszinttel jár.

A betegség oka a hasnyálmirigy inzulintermelő képességének csökkenése, vagy az inzulin hatásának elégtelensége. A szervezet nem képes szabályozni a vérben lévő cukor mennyiségét és felhasználását.

A glukóz a szervezet elsődleges energiaforrása. Az elfogyasztott ételek többségét a szervezet cukorrá bontja le. Ha a szervezet nem tudja megfelelően felhasználni ezt az energiaforrást, akkor a vércukor szintje a normálisnál magasabbra emelkedhet és a vizeletben is cukor jelenik meg. A vércukorérték szorosan összefügg a szervezet inzulin¬termelésével és inzulin-felhasználásával. Két fő formáját különböztetik meg: az úgynevezett 1-es típust, amely az inzulin hiánya miatt alakul ki, illetve a 2-es típust, amelyet az inzulinhatás elégtelensége okoz. A két formának eltérő kezelési lehetőségei vannak.

Segít az életmódváltás

A Magyar Diabetes Társaság oktató anyagából kiderül, hogy a betegség szövődményei az életminőséget és az élettartamot is befolyásolhatják. Ma még 10 cukorbetegből 8-nál lehet számítani valamilyen szív-érrendszeri elváltozásra. A szívinfarktus és a szélütés gyakorisága 2-4-szeres. A cukorbetegség a vezető oka a munkaképes korú lakosság vakságának, a nem baleseti eredetű alsóvégtagi amputációnak és a végstádiumú veseelégtelenségnek. A diabétesz időben megkezdett megfelelő kezelésével, tartós gondozásával azonban a szövődmények megelőzhetők. A szövődmények ugyanis nemcsak a vércukorértéktől, hanem a beteg életmódjától, a társbetegségektől (magas vérnyomás, zsíranyagcsere-zavar), a cukorbetegség fennállásának időtartamától, valamint öröklött adottságoktól is függnek. Ezek közül a vércukorérték is olyan tényező, amit a cukorbeteg – szorosan együttműködve kezelőorvosával -, jól tud befolyásolni.

A diéta, az egészséges életmód, ezen belül a megfelelő fizikai aktivitás, valamint a gyógyszeres kezelés az, amivel egyensúlyban lehet tartani a diabéteszt.

A legnagyobb probléma az elhízás

A Magyar Diabetes Társaság korábbi elnöke, Prof. Dr. Jermendy György a Mindentudás Egyetemén tartott korábban előadást a cukorbetegségről. Akkor arról beszélt, hogy a cukorbetegség a lakosság 5 százalékát érintő idült jellegű megbetegedés. Középpontjában a szénhidrát-anyagcsere zavara, a kórosan magas vércukorérték áll. A 21. század egyik igazi egészségügyi gondját az elhízáshoz társuló cukorbetegség rohamos, világméretű terjedése jelenti. Kezelésének lehetőségei terén az inzulin felfedezése döntő fordulatot hozott, napjainkban a terápiás megoldások tovább bővülnek. A cukorbetegség megfelelő kezelésével a vércukorértékek normalizálása, ennek révén a jellegzetes szemészeti, vese- és idegrendszeri, illetve az érelmeszesedésből adódó szövődmények számottevő kockázatcsökkentése is elérhető.



Nagyobb veszélyben vannak a nők

A Magyar Diabetes Társaság jelenlegi elnöke a világnaphoz kapcsolódóan tavaly egy eseményen úgy fogalmazott: a cukorbetegek száma nő, 336 millióan szenvednek cukorbetegségben, 2040-re pedig 313 millióan lesznek. Prof. Dr. Kempler Péter hozzátette: Magyarországon 2014-ben 772 ezer volt azoknak a száma, akik vércukorcsökkentő készítményt használtak, ennek 6 százaléka volt 1-es típusú, 96 százaléka 2-es típusú beteg. Az érintettek 54 százaléka nő. Kitért arra, hogy a betegség a nők várható élettartamát jelentősebb mértékben csökkenti, mint a férfiakét. A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő nők tízszer nagyobb valószínűséggel lesznek koszorúérbetegek, mint a betegségben nem érintett társaik.

Sok zöldség, kevés zsíros étel

Hosszúfalusi Nóra, a Magyar Diabetes Társaság vezetőségi tagja pedig úgy fogalmazott:

az a beteg, aki egészségesen étkezik, vagy naponta fél órát sétál, javítja szervezetének inzulinérzékenységét.

Zöldségből bármennyit meg lehet enni, a gyümölcsökre azonban már a gyümölcscukor miatt oda kell figyelni, zsírból pedig csak nagyon keveset szabad fogyasztani. Emellett sokat kell mozogni, a jó érrendszer állapotához a mozgás nagyon fontos, ám kizárólag mozgással nem lehet csökkenteni a testsúlyt.

A túlsúly és a dohányzás a betegség kialakulásában jelentős szerepe játszhat, illetve a már kialakult érintettség esetén is súlyos kockázati tényező.

Indokolt a szűrővizsgálat:

– 45 éves kor felett

– előfordult a családban cukorbetegség

– a kívánatosnál nagyobb a testsúly

– kóros a vérzsírszint

– magas vérnyomásbetegség

– ismert érbetegség

– 4 kilogrammnál nagyobb súlyú gyermeket szült, vagy terhességi cukorbetegsége volt

– kis születési súly (2500g alatt)

– közvetlen családtagok korai halála keringési betegségek következtében (férfiak 50, nők 45 éves kor alatt)

Tünetek:

– aceton mutatható ki a vizeletben

– jellegzetesen aromás illatú lehelet

– indokolatlan fogyás, erőtlenné válás

– állandó szomjúság, fokozott folyadékfogyasztás

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock