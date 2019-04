Mit adhatunk a piros tojás mellé?

Eljött az idő, hogy ne csak a rímfaragó locsolkodók legyenek kreatívak.

Húsvét hétfőn menetrendszerűen érkeznek a locsolók, akik szerencsére nem hagyják elhervadni a hölgyeket. A szokásos zsebpénz-csokitojás párosítás helyett (vagy mellett) idén kreatívabb ajándékokat is adhatunk cserébe a gáláns uraknak. A Mindmegette cikkében erre hoz néhány egyszerű, de nagyszerű tippet.

Főtt helyett üveget

A locsolók általában piros- vagy hímes tojást kapnak, ám a főtt tojás festése több szempontból sem praktikus: egyrészt romlandó, tehát előbb-utóbb ki kell dobni, másrészt megenni sem lehet. A kifújt tojás lehetősége is adott, de azzal is akadnak problémák, ugyanis könnyen törik, megfelelő rutin nélkül pedig kifújni is igen bonyolult.

Ha közel áll hozzánk a tojásfestés hagyománya, de idén valami maradandóbbat alkotnánk, érdemes lehet üvegre festeni: a hobbiboltokban lehet kapni üvegtojásokat. Ez maradandó emlék lesz és, aki kapja, évről évre felhasználhatja a húsvéti dekorációhoz, például felakaszthatja a barkára.

Apró helyett pénzeszsák

Pénzt adni szép hagyomány, bár nem túl kreatív. Ha mégis megtartanánk, de egy kicsit fel is dobnánk ezt a szokást, szerezzünk be valamilyen színes vagy húsvéti mintás anyagot, készítsünk belőle zsákocskákat és azokat töltsük meg apróval. Szalaggal átkötve még jobban néz ki. Akár csokipénzt is tehetünk bele (a legtöbb édességboltban kapható), azt keverhetjük a valódi aprópénzzel. Ki ne örülne egy pénzeszsáknak húsvétra?

Kölcsön kenyér visszajár: versért verssel

A locsolók különböző versekkel kérnek engedélyt a locsolásra: mi lenne, ha idén rendhagyó módon, ők is kapnának egy versikét, méghozzá személyre szólóan? Akiknek jó érzéke van a rímekhez (vagy ismernek kiváló versíró programokat), azoknak érdemes végiggondolnia, kiket várnak húsvét hétfőn, és költeni a locsolkodóknak egy kedves, vagy tréfás versikét. Az urak egészen biztos, hogy méltányolni fogják!

Egy finom csavar: édes helyett sós süti

Gyakori, hogy édességekkel, süteményekkel várjuk a vendégeket. De gondoljunk csak bele, hogy a locsolók sok helyen megfordulnak húsvét hétfőn, ami sok édes süteményt jelent, egy idő után túl sokat is. A sós falatok ilyenkor valahogy háttérbe szorulnak, pedig a sok édes után biztosan jobban esne valami sós. Így érdemes lehet ebben gondolkodni, például pogácsában vagy egyéb sósságokban.

Borítókép: a Margaréta Tánccsoport tagjai locsolkodnak a jánkmajtisi ház udvarán a húsvéti népszokásokat felelevenítő bemutatón a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban 2014. április 21-én.