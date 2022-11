Egy rövid ideig úgy tűnt, Cristiano Ronaldo góljával szerzett vezetést Portugália Uruguay ellen a hétfő esti csoportrangadón, de a gólt hamar elvették tőle, ugyanis úgy látták, nem ért bele az ötszörös aranylabdás Bruno Fernandes beadásába, így a csapattárs neve mellé került a gól. Ahogy azt a Kemma.hu írja az Origo.hu nyomán, Ronaldo úgy ünnepelt a gól után, mintha ő szerezte volna. Az M4Sport ki is kockázta az ominózus pillanatot.

A portugál válogatott, ahogy azt a Híradó is felidézte, az 54. percben szerzett vezetést, amikor Fernandes balról ívelt a kapu elé, ahol magasan felugorva érkezett Cristiano Ronaldo. Utóbbi azonban a felvételek alapján nem ért bele fejjel a labdába, amely így is a kapu bal oldalában kötött ki. A gólt Fernandesnek könyvelték el, aki sportszerűen elismerte, hogy akár ötszörös aranylabdás társa is lehetett volna a gólszerző. Mutatjuk fotón:

Fotós: Petr David Josek Forrás: MTI/AP

Ezen a videón pedig a labda útja figyelhető meg elég alaposan, az 50. másodperc után:

Mindenesetre a minimum kérdéses gólszerzés, valamint Ronaldo, mint jelenség megihlette a mémgyártókat is a neten. Itt például „kiderül“, hogy Maradona „isteni keze” után „isteni hajszálat” is elkezdhetünk emlegetni:

I made that... If you go credit atleast credit the right guy 😂https://t.co/n2t7cJtveC — Bilbia mt engarsada (@BilbiaOfissial) November 28, 2022

És most majd biztos megy árulkodni a góltól „megfosztott” sztár. A feltételezés nem alaptalan. A Sportbible arról ír, hogy Ronaldo küldött is üzenetet a közismert brit tévés személyiségnek, Piers Morgannek, amiben arról vallott, hogy magáénak érzi az Uruguay elleni gólt. Morgan egyébként ugyanaz a riporter, akinek olyan jól sikerült interjút adott Ronaldo, hogy a sztárfocista és a Manchester United végül szerződést bontott, pont a vb alatt. Morgan maga is úgy véli amúgy, hogy a gól CR7-et illeti.

És ha már előbb szóba került a frizura, jó tanács minden fejelő focistának hogy ilyen frizkókkal biztos nem veszik el a fejesgóljukat:

Aslan rah Ronaldo lmasha 🐐 https://t.co/bEOFcMEpsw — ramy IH (@_ramy_iH) November 29, 2022

És hát vannak, akik szerint pont ennyi köze (vagy ennyi se volt) a találathoz a hisztijeiről is ismert portugálnak, és hogy ennyire helyénvaló a gólöröme:

Cristiano Ronaldo contributing to that Portugal goal pic.twitter.com/v1ilKCIlz7 — Action Network (@ActionNetworkHQ) November 28, 2022

