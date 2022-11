Katar az utolsó pillanatban meggondolta magát, és alkoholtilalmat vezet be a stadionok környékén. Az ecuadori szurkolók nem is hagyták ezt szó nélkül - írja a kemma.hu. Katar elleni győzelem ide vagy oda, ők egy dologra vágytak. Ahogy az a SportsIllsutrated videójában is hallható: sört.

Javier Lanza újságíró a Twitteren ki is írta, hogy a drukkerek azt kiabálták anyanyelvükön, hogy „Queremos cerveza, queremos cerveza”, vagyis hogy „sört akarunk, sört akarunk”.