A braziloknak ezzel megszakadt a 2021 nyara óta tartó veretlenségi sorozata, a csapat ebben az időszakban 17 mérkőzésen nem talált legyőzőre, legutóbbi kilenc mérkőzését pedig megnyerte. Kamerun is megszakított egy sorozatot, az afrikai együttes kilenc vb-mérkőzése óta volt nyeretlen, ezeken nyolcszor kikapott.

A H csoport 3., utolsó fordulójában:

KAMERUN–BRAZÍLIA 1–0 (0–0)

Luszail, 85 986 néző. V.: Ismail Elfath (amerikai)

KAMERUN: Devis Epassy – Collins Fai, Christopher Wooh, Enzo Ebosse, Nouhou Tolo – André-Frank Zambo Anguissa, Pierre Kunde (Olivier Ntcham, 68.) – Bryan Mbeumo (Karl Toko Ekambi, 64.), Eric-Maxim Choupo-Moting, Moumi Ngamaleu (Jerome Ngom Mbekeli, 86.) – Vincent Aboubakar

BRAZÍLIA: Ederson – Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles (Marquinhos, 54.) – Fabinho – Antony (Raphinha, 79.), Fred (Bruno Guimaraes, 54.), Rodrygo (Everton Ribeiro, 54.), Gabriel Martinelli – Gabriel Jesus (Pedro, 64.)

GÓL: Aboubakar (92.)

KIÁLLÍTVA: Aboubakar (92.)

SÁRGA LAP: Tolo (6.), Kunde (28.), Fai (32.), Aboubakar (81., 93.), ill. Eder Militao (7.), Bruno Guimaraes (85.)

A GÓL TÖRTÉNETE

92. PERC: Ngom Mbekeli jobb oldalról ívelt a brazil kapu elé, ahol Aboubakar érkezett jó ütemben és üresen, majd a 11-es pontról a kapu bal oldalába bólintott a dermedt Ederson mellett (1–0).

Az első félidőben a brazilok irányítottak, azonban túl nagy veszélyt nem jelentettek a kameruni kapura, amelyben Epassy magabiztos volt. Társai eközben sok mezőnymunkával és határozott belépőkkel semlegesítették az ellenfél akcióit. A brazilok több lehetőségüket szögletre vagy szabadrúgásra váltották, melyekből aztán ugyancsak nem lett semmi. A félidő slusszpoénja lehetett volna, ha az addig támadásban semmit nem mutató afrikai ellenfél ezek után vezetést szerez, de Mbeumo fejesét Ederson bravúrral mentette közvetlenül a szünet előtt.

A fordulás után öt percig Kamerun kezdeményezett, de Brazília gyorsan visszavette az irányítást, és Epassynak már védenie is kellett a dél-amerikai próbálkozásoknál. A folytatásban cserékkel próbálták frissíteni játékukat a brazilok, de a csapat teljesítményében ez nem hozott pozitív változást. A hajrában viszont többször találták meg egymást labdával üres területen, de a befejezésekig így is csak ritkán jutottak el, mert az utolsó passzokból hiányzott a határozottság és a kreativitás. Amikor meg tényleg lövésig jutottak, pontatlanok voltak. Az első félidőhöz hasonlóan a második végén is jött egy veszélyes kameruni fejes, de a második már gólt eredményezett. A braziloknak még volt egyenlítési lehetőségük, azonban ezúttal is kimaradt.

A G csoport végeredménye

1. Brazília 3 2 – 1 3–1 6

2. Svájc 3 2 – 1 4–3 6

3. Kamerun 3 1 1 1 4–4 4

4. Szerbia 3 – 1 2 5–8 1