Kozso, a többszörös arany- és platinalemezes énekes, zeneszerző, szövegíró és producer a Palikék Világában meglepő őszinteséggel beszélt a terveiről, a múltjáról, és arról is, hogy hogyan tudja megőrizni folyamatosan a pozitív életszemléletét. Elmondta azt is, hogy két agyvérzést és egy súlyos autóbalesetet is átélt, amely után újra tanult beszélni és járni is - derül ki a Ripost cikkéből.