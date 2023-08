Tóth Vera és Pauli Zoltán augusztus elején házasodtak össze. Az énekesnő most elérkezettnek látta a pillanatot, hogy megossza követőivel az esküvői videójukat, amiből amellett, hogy az énekesnő álomszép menyasszony volt, olyan meglepő részlet is kiderült, hogy testvére és a sztárszakács még együtt mulatott az eseményen. Az énekesnő egy hosszabb bejegyzést is írt a gyönyörű felvételhez – írja a Bors.

„Ilyen volt a nagy napunk. Bohém pár, bohém élettel. Későn találtunk egymásra, de legalább beértünk addigra, mint egy jó vörösbor. Lett is saját borunk meg közös álmaink, ezt most még jobban összegyúrtuk, aztán majd talán egyszer egy kis fürtösünk is lesz, akivel Palkonyán a Józsi bácsihoz járunk a gazdaságba libát meg malacot kergetni, ahogy Marikával szoktuk...”

– kezdte Vera, aki a „kis fürtössel” hároméves unokahúgára, Hannarózára utalt. Majd azzal folytatta:

„Mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult ahhoz, hogy a kalandokkal átszőtt esküvőnket megtarthassuk. Kisütött a nap is, legalább. Fent szerethetnek minket, mert hagyták, hogy megtaláljuk egymást. Fú, de nyálas, abbahagyom, ígérem… Azt mondták, mosolyognak, ha látnak minket, megértem, nekem is fülig ér a szám.

Jaj, lassuljon már le az idő, mint Palkonyán az élet, mert még sokat akarok veled lenni, Zoli.”

A lenyűgöző esküvői videót az énekesnő Instagram-oldalán lehet megnézni, ide kattintva.