Kiakadtak a Hazatalálsz című sorozat stábtagjai Tóth Andira.

Andinak nem ez az első botránya, többször is bekerült már a hírekbe, volt, hogy drogbotrányba keveredett, többször is összehozták a Dancing with the Starsban társával, Andrei Mangrával, és Marics Petivel való szakítása sem volt békés.