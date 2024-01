A kétgyermekes család háza néhány hónap után el is készült, és most végre be is tudtak költözni, Szilvi pedig az első nap naplementéjét is megosztotta Instagramon egy videóban.

Micsoda nap a mai! Nagyon rég éreztem ennyire tiszta és jó energiákat! Ez az első itt töltött naplementénk, ez az első itt töltött éjszakánk

- írta a poszthoz, amelyet a Bors szúrt ki.