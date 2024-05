Emlékezhetünk Lola egyszerre elegáns és szexi bomba szettjére, amelyet a 2023-as Glamour Women of The Year díjátadón viselt és amelyet a gála legszebb kreációi között emlegetnek azóta is. A „Whispering Palms” nevet viselő estélyiruha megálmodója az a Nagy Renáta Nikole, akinek szalonjában egymásnak adják a kilincset a menyasszonyok, a vőlegények, az örömanyák és a koszorúslányok és előszeretettel keresik meg business womanek, ahogy a sztárok is azért, hogy emlékezetessé tegyék megjelenésüket -írta portálunkhoz eljuttatott sajtóközleményében a Career Brand Management.

Lola 2023-as Glamour Women of The Year díjátadón

Így tesz valamennyi fontos eseménye előtt Hunyadi Donatella is, aki az NRN Privée karácsonyi kollekciójának egyik különleges gyöngysoros darabjában, a „Winter Pearl” fantázianevű estélyiben tündökölt gyöngyösi karácsonyi koncertjén.

A híresség annyira magáénak érzi a stílust, hogy májustól a márka egyik nagykövete is lesz. Május 30-i koncertjén pedig az egyik új kollekciós NRN Privée estélyiben lép fel. Azonban a szóban forgó ruha részleteiről egyelőre nem árult el részleteket a tervező.

A sztárok estélyi trendjeit tehát részben Lola, Donatella és Vasvári Vivien diktálja, azonban a divattervező elárulta, mik a legnépszerűbb darabok és kívánalmak idén, valamint rámutatott a férfiak bevállalósságára is.

„Mostanság sikk a formális business look. Ha nem menyasszonyok érkeznek hozzám, akkor többnyire a kosztüm ceruzaruhafazon, illetve a nadrágkosztüm a legnépszerűbb kérés minden korosztálynál. A pasztellszíneket kifejezetten szeretik a megrendelőink, de az élénk narancssárga vagy akár a kéknek az árnyalatai, a limegreen még mindig kedvelt. Érdekes, hogy az urak egyre jobban el mernek rugaszkodni az egységes halványkék vagy sötétkék, sötétszürkés árnyalatú öltönyökről és bevállalják az indigókék vékony narancssárga csíkokkal, kockákkal, kissé extravagánsabb, színesebb öltönyt. Arra is van példa, ami az olaszoknál divat, hogy egy halványbézs csíkokkal mintázott sötétkék öltöny mellé világos bézs nadrágot választanak, vagyis nemcsak a szín, hanem az anyag is eltér az öltönyszetten belül. Itt kezdődik az én feladatom, hogyan harmonizálom egybe, hogy tökéletesen nézzen ki a szett” – árulta el.

Több mint 200 menyasszony alig két év alatt

A tervező 2019 óta alkotja meg megrendelői egyedi álomruháit amellett, hogy kéthavonta új kollekcióval áll elő. Noha a sztárok leginkább az alkalmi vagy business szettekért keresik fel Renit, az NRN Privée sokszínűségéről tanúskodik, hogy a nagy napra nemcsak a menyasszonyi

és menyecskeruhát álmodhatnak maguknak a hölgyek. A vőlegény, az örömanya, az örömapa, a tanúk vagy épp a koszorúslányok és fiúk, de akár a teljes násznép is összeöltözhet az NRN-márka alatt.

„Folyamatosan szembesültem az igénnyel, amikor menyasszonyt és örömanyákat öltöztettem, hogy mennyi és milyen nehézséget, fejtörést okoz nekik, hogy a vőlegény szettje is legalább annyira különleges legyen, mint a menyasszonyi vagy menyecskeruha. Éppen ezért 2023 januárjától az NRN Privée kiegészült egy férfiöltöny márkával. Azóta nem egy olyan komplett család járt nálunk, amelyiknél a menyasszonynak, vőlegénynek, a két örömanyának, örömapának is mi készíthettük a ruhákat. Ez a hatalmas bizalom öröm számomra, hiszen az a vízióm, hogy olyan divatházat hozhassak létre itthon, ahol a jegyespár teljes szolgáltatást kap egy helyen. Ezzel rengeteg időt és energiát megtakarítva nekik, ami egy esküvőre való készülésnél nagyon fontos” – mondta a márkatulajdonos.

Az Operaházban is NRN Privée

A kultúra valamennyi területén találkozhatunk a különleges NRN Privée-darabokkal, legyen szó az előadókról vagy a közönségről. Érdemes tehát az Operaház színpadját is figyelni, hiszen nemcsak a nagyestélyiken látható Nagy Renáta Nikole keze nyoma.

„Kleopátra korabeli fellépőruhákat készítettünk a Magyar Állami Operaház gyermek balettosainak, amely produkcióval külföldön is felléptek. Büszkeséggel tölt el, hogy nemcsak felnőttek, hanem gyermekek is viselik a ruháinkat” – tette hozzá.

Lovasversenyből Párizsba, Párizsból a kifutóra

Nagy Renáta Nikole a lovassport western ágának szerelmeseként és aktív versenyzőjeként először női ingeket kezdett tervezni, ebből nőtte ki magát mára az NRN Privée, amely menyasszonyi, menyecske- és estélyi ruhák mellett férfiaknak is egyedi lehetőségeket kínál az elegáns öltözetben. A textil-és divattervezőként végzett fiatal vállalkozó Párizsban mélyítette el szakmai tudását szenvedélyében, a ruhatervezésben. Ma már nem kizárólag ő varrja a ruhákat, összeszokott csapattal dolgozik, kéthavonta bemutatva új kollekcióját a budapesti Mariott Hotel kifutóján.

Álomból valóság? NRN Privée Palota

A divattervező álma, hogy 2025 tavaszára felépüljön az NRN Privée Palota néven működő divatháza a hozzá tartozó hatalmas udvarral a Kunság szívében, Kisújszálláson. Addig, amíg a palota és a hozzá vezető autópálya elkészül, érdemes követni aktuális kollekcióit, munkásságát. Legközelebb május 18-án a Mariott Hotelben lesz megtalálható egy nagyszabású divatshow keretén belül, ahol a legújabb ruhaköltemények megcsodálása közben a szemfülesek Lolát és Donatellát is megcsodálhatják.