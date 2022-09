Az elemzés emlékeztet: év első öt hónapjában több mint 58 ezer használt személyautó érkezett az országba, 14 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Júniustól azonban fordulat történt, a nyár kezdete óta a havi behozatali számok rendre elmaradnak az előző év értékeitől. Nyolc hónap adatai alapján a használtimport volumene már csupán 4,9 százalékkal áll a tavalyi szint felett.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója az adatokat kommentálva megállapította,

augusztusban eleve minden évben érezhető néhány százalékos visszaesés az előző hónapokhoz képest a szabadságolási főszezon miatt.

Most augusztusban emellett a bizonytalanság is sokakat visszatartott az autóvásárlástól: a rezsiköltségek sokak számára még ismeretlen mértékű emelkedése mellett a piac felett egyre határozottabban ott lebeg az üzemanyagár-támogatás közeljövőben bekövetkező kivezetésének lehetősége is.

Tovább rontják a használtautó-importőrök lehetőségeit az egyre feljebb kúszó hitelkamatok, illetve a tartósan 400 forint körül alakuló euróárfolyam is. Ráadásul az újautók hiánya miatt a nyugati piacokon is jelentősen drágultak az elérhető használt járművek - tette hozzá a szakértő.

A további lassulás ellen hat ugyanakkor - folytatta -, hogy augusztusban továbbra is 10 ezer alatt alakult az eladott új személyautók száma, igaz, a 9987-es darabszám növekedést jelent a júliusi 8955-höz képest. A márkakereskedőknél azonban továbbra is hosszúak a várólisták, az előjegyzések zöme 2023-ra szól, nem egy esetben akár 12 hónapos határidőt tudnak csak vállalni egy-egy márka képviseletei.

Az őszi hónapokban várhatóan ismét lesznek majd 10 ezer feletti behozatali értékek, ám a gazdasági kilátások további romlásával egyre nő az esélye, hogy az év első felében látott felívelés ellenére az év egészében a tavalyi 132 ezres szint alatt marad a behozott használt autók száma - prognosztizálta Halász Bertalan.

A használtautó-import első nyolchavi 4,9 százalékos emelkedésével szemben az újautó-eladások száma 10,2 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól - fűzte hozzá a JóAutók.hu.