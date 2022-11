Az Avalon Ristorante

A Miskolctapolcán található Avalon Ristorante olasz étterem 2015. november 27-én nyitotta meg kapuit. A konyha identitását a creative és executive séfek: Szepesi Gábor és Albók Gyula határozzák meg. Az ételek között San Daniele felvágottak, friss bivaly mozzarella, tradicionális olasz tészták, faszénen grillezett japán és ausztrál wagyu bélszínek és új-zélandi báránygerinc is megtalálható, saját cukrászdája pedig országosan is elismert desszertjeivel várja vendégeit. Az Avalon Ristorante nemcsak ételeivel, hanem egyedülálló belsőépítészetével is elkápráztatja az ide betérőket, ennek mi sem lehetne ékesebb bizonyítéka, minthogy 2018-ban elnyerte Közép-Európa legszebb belsőépítészeti megoldásokkal rendelkező étterme címet. Autentikus olasz konyháját pedig már több ízben is jutalmazták: először a World Luxury Restaurant Awards díjátadón nyerte el Közép-Európa legjobb olasz konyhája címet, majd ezt követően az Olasz Külkereskedelmi Kamara ítélte oda az Ospitalitá Italiana minősítést.