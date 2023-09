A vállalat költségeinek 65-70 százalékát kitevő higiéniai alappapír átlagos beszerzési ára a világpiacon 2021-ben indult növekedésnek, és a drágulás 2022 első fél évében is folytatódott. A cellulóz világpiaci ára 2022 4. negyedévében indult csökkenésnek és 2023-ban stabilizálódni látszik, így 2023 első felének végén az alappapír előállítási költsége 35-40 százalékkal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Emlékeztetett: az elmúlt egy év számtalan kihívás elé állította a cégvezetést, ezek közül az alapanyagok jelentős drágulását, az energiaárak elszállását emelte ki, és megjegyezte, hogy a menedzsment a problémák enyhítésére kidolgozott megoldásokat a fenntarthatóság jegyében.

Növelték a zöldtechnológia és a megújuló energia használatát, a papír alapanyagnál keletkező hulladék 100 százalékát újrahasznosítják és csökkentették a vízfelhasználást.

Ennek köszönhetően sikerült mérsékelni a megugró energiaárak hatását, a cellulóz áremelkedésének következményeit pedig a saját alappapír-gyártás növelésével enyhítették. Vajda Attila hangsúlyozta, hogy az elmúlt 10 évben mintegy 40 milliárd forintot fordítottak arra, hogy a higiéniai papírgyártás és a cég üzemeltetése a legkörnyezetkímélőbb, fenntartható technológiákkal valósulhasson meg. A környezetvédelmi, társadalmi felelősségvállalási és vállalatirányítási (ESG) jelentésükben pedig vállalták, hogy a cég 2030-ig 20 százalékkal tovább csökkenti vízfogyasztását, 50 százalékkal növeli a megújuló energiák használatát és 2050-re a működése karbonsemlegessé válik.

A higiéniai alappapír gyártóüzem beruházását 2017 második negyedévében indították Dunaföldváron, a termelés 2018 végén indult. 2022-ben 16 milliárd forintos beruházási fázisban kétszer akkora kapacitású alapanyaggyártó gépsort üzemeltek be, és bővítették az üzem területét; az új papírgépnek köszönhetően Európa legnagyobb higiéniai papírgyártó kapacitása jött létre Dunaföldváron, és lehetővé vált, hogy a vállalatcsoport teljes alappapír igényét a saját üzemükben állítsák elő. Ezzel a természetes fedezettel csökkenthető az alappapír drágulásának hatása - mutatott rá. 2022-ben a papírgép nagyobb kapacitását is jobban kihasználva egy újabb feldolgozógépet is beüzemeltek Dunaföldváron, ami jelentős szállítási költség-megtakarítást és fenntarthatóbb működést jelent.

A Vajda-Papír 24 éve alakult családi vállalkozásként, csoportszinten mintegy 650 munkavállalót foglalkoztat.

A cég 2013-óta Norvégiában is jelen van egy több mint 130 munkavállalót foglalkoztató leányvállalattal. A cég 2020-ban és 2021-ben összesen 20 milliárd forintot meghaladó kötvénykibocsátást hajtott végre. A magyarországi értékesítés mellett a vállalat higiéniai papírtermékeit a világ több mint 30 országába szállítják, a csoport teljes higiéniai papírtermék-előállításának több mint 50 százalékát exportpiacokon értékesítik.