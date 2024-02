Vásárlási limitbeállítás, tranzakciós értesítések, végső esetben azonnali kártyaletiltás segíthet a védekezésben – ajánlja a jegybank.

Az MNB-hez több ügyféltől érkezett jelzés arról, hogy az ismert utaztatási társaságok (légitársaság, szállásfoglalási rendszer) által harmadik fél (autóbérlő cégek, privát szállásadók, hotelek) felé közvetített szolgáltatásoknál észleltek digitális bankkártyacsalási kísérleteket. Az MNB Pénzügyi Navigátor fogyasztóvédelmi honlapján tavaly felhívta a figyelmet: az interneten csak megbízható kereskedelmi szolgáltatók oldalán célszerű megadni bankkártya-adatainkat.

Az MNB ismételten figyelmeztet:

interneten vásárlásnál a bankkártya PIN-kódját még kérésre sem szabad megadni, hiszen arra csak az ATM-eknél, POS-termináloknál van szükség.

A mostani esetek – amelyek nem a biztonságosan működő hazai bankokat, hanem egyéb szereplőket érintenek – azt jelzik: a fogyasztóknak még az ismert társaságok környezetében is elővigyázatosaknak kell lenniük. A bankkártyás csalások miatt elszenvedett ügyfélkárok összegét befolyásolhatja, hogy a (külföldi) autókölcsönzéshez, szállásfoglaláshoz (de akár egy automata benzinkút használatához is) a harmadik fél szolgáltatók – részükről méltányolható üzleti-elővigyázatossági okokból – nem csak a szolgáltatási költséget vonják le, de ezen felül letétet is felszámítanak.