Később tudtam meg, hogy volt, aki a szabadnapjáról jött be, hogy segítsen! Szintén köszönet illeti az önkéntes segítőket is! Sajnos egy ilyen helyzetben az embernek nem jut eszébe, hogy neveket kérdezzen, de külön köszönet annak a két mentősnek, akik a 3,5 éves kislányomat és engem vittek be a Székesfehérvári Szent György Kórházba. Nem lehetek elég hálás a kedvességükért és empatikus hozzáállásukért, amit felénk nyújtottak egy ilyen nehéz helyzetben!