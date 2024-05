Egy kisfiút fejbe dobott, egy kislány száját és az orrát pedig többször celluxszal leragasztott egy kisgyermeknevelő az Érdi Polgármesteri Hivatalhoz tartozó bölcsődében – írja az Index. Egy felháborodott szülő kereste meg a portált, aki azt is elmondta: a bántalmazásokat a többi nevelő is végignézhette, de senki nem lépett közbe, őket nem is vonták felelősségre. Az édesanyát az eset után tizenegy nappal értesítették. Az érdi önkormányzat vizsgálatot indított és elküldte a nevelőt, az ügyben büntetőeljárás indulhat.

A nőt, aki a portált megkereste, tavaly november 20-án kereste meg az intézményvezető, aki azonnal behívta a bölcsődébe, ahol arról tájékoztatták, hogy a kisfiát egy babzsákkal dobták fejbe, a szeme is bevérzett.

A szülőt megkérték, hogy kezelje bizalmasan az ügyet a bölcsőde jó hírnevének megőrzése miatt, miközben ő kérte, hogy hadd nézze meg az esetről készült iratokat, a fénykép- és kamerafelvételeket, de ezt megtagadták tőle.

Ezt követően a városvezetőhöz fordult az édesanya, az alpolgármester és a polgármester az ügy kivizsgálásával a jegyzőt bízták meg, azonban harminc helyett hatvan napig tartott az eset felderítése.

Minden el lett sikálva, mert félnek, hogy nyilvánosságra kerül az ügy. A bántalmazó kisgyermeknevelőt azért bocsátották el közös megegyezéssel, mert egy esetleges munkaügyi pernek a kimenetele kétséges lenne

– fogalmazott az édesanya a portálnak, de közben az érdi önkormányzat részletes válaszában azt írta, az eset 9-én történt, amikor az intézményvezető visszatért a szabadságáról, november 13-án, azonnali vizsgálatot indítottak az ügyben és tájékoztatták az összes illetékest. Hozzáfűzik,

a gondozó közalkalmazotti jogviszonyát azonnali hatállyal, november 13-án megszüntették.

Az intézményvezető bejelentést tett a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál, illetve a rendőrségen is, ahol nyomozás indult az ügyben, az Index úgy tudja, azóta tanúmeghallgatások is történtek. A hivatali eljárás azóta lezárult, az édesanya betekintést nyert a jegyzőkönyvbe is, a rendőrség pedig kiskorú veszélyeztetése miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen. Mivel az még folyamatban van, bővebb tájékoztatást nem adtak.