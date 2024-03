A légi katasztrófák történetének legnagyobb rejtélye a Malaysia Airlines MH370-es járatának kereken egy évtizede, 2014. március 18-án történt eltűnése. A repüléstörténetnek az Indiai-óceán partoktól távoli térségében végrehajtott legköltségesebb keresőakciója eredménytelenül végződött;

a 239 utassal a fedélzetén eltűnt Boeing 777-es óriásgépnek mind a mai napig nem akadtak a nyomára.

A katasztrófa okára jelenleg sincs hivatalos magyarázat, noha már a gép eltűnése utáni hetekben is felvetődött az a gyanú, hogy a gépparancsnok, az 53 éves Zaharie Ahmed Shah kapitány tudatosan, öngyilkossági szándékból térítette le a gépet az irányvonaláról és repült el vele olyan messzire, ahonnan már nem volt lehetőség sem a visszatérésre, sem pedig a leszállásra - írja az Origo.

Egy nemrég napvilágra került és eddig gondosan titkolt információ azonban magyarázattal szolgálhat a kapitány szörnyű cselekedetének motivációjára.

Zaharie Ahmed Shah, az MH370-es járat kapitánya

Forrás: Youtube

Csak zuhanyozni fogunk?

A Malaysia Airlines MH370-es járatának eltűnése után pár nappal később, amikor a gépparancsnok szerepe is felvetődött a katasztrófa lehetséges okai között, házkutatást tartottak Zaharie Ahmed Shah kapitány kuala-lumpuri házában. A nyomozók alaposan megvizsgálták azt a szimulátort is, amit a kapitány lakásán foglaltak le. A szakértők megállapították, hogy az összes útvonalrepülési programot kitörölték a szimulátor memóriaegységéből, de a technikusoknak ennek ellenére is sikerült megoldaniuk a törölt adatok helyre állítását. A szimulátorból kinyert adatok alapján a nyomozók megállapították, hogy kevesebb mint egy hónappal a tragédiába fordult MH370-es járat teljesítése előtt a kapitány egy olyan, mélyen az Indiai-óceán távoli déli részébe vezető szimulált repülést hajtott végre a berendezés segítségével, amelyen 2014. március 8-án az eredeti útvonaláról letért Boeing 777-es is a halálba repült.

Csak nemrég kapott nyilvánosságot, hogy az MH370-es járat katasztrófáját megelőző hónapokban az akkor 26 éves és modellként dolgozó ikerpár, Lan Qi Hui, valamint Qi Min Lan több mint 97 üzenetet kaptak az őket ostromló és tőlük sokkal idősebb maláj pilótától,

aki nős férfi és két kiskorú gyermek apja volt. Shah kitartóan sürgette az ikreket, hogy látogassák meg Kuala Lumpurban – ahol a pilóta feleségével élt –, és Qi Min Lan egyik fényképére a saját fürdőköpenyes fotójával válaszolt, amelyhez sokat sejtetően azt írta, „Csak zuhanyozni fogunk?”

Megszállottan viselkedett a pszichológus analízise szerint

A két fiatal nőnek küldött szexuális célzásokkal teli megszállott üzenetein túl Zaharie gyakran nyilvánosan kritizálta a malajziai kormányt is, annak ellenére, hogy az állami légitársaságnál dolgozott.

2013 áprilisában az akkori miniszterelnök, Najib Razak megválasztása előtt Shah nem kevesebbszer, mint 119-szer posztolt a politikusról, majd a miniszterelnöki beiktatást ekként kommentálta: "Mindannyiunkban van egy lázadó. Engedjétek el!"

Ez az ikerpár szinte elvette a kapitány eszét: folyamatosan szexuális ajánlatokkal zaklatta őket

Forrás: Twitter



Paul Dickens, az Egyesült Királyságban élő pszichológus szerint

Zaharie Shah, a pilóta magatartásában jól tetten érhető rögeszmés viselkedés párosult a meggondolatlansággal, ami legalábbis szokatlan egy vezető beosztásban lévő pilótánál.

A pszichológus analízise szerint Shah megszállott viselkedése mind az ikerlányokkal, mind pedig a politikai nézeteinek hangoztatásával kapcsolatban egyértelműen látható volt. A nála csaknem harminc évvel fiatalabb lány-ikerpár kitartó, szexuális jellegű zaklatása abnormális magatartásnak tekinthető.

Éppen ezért egyre több szakértő hajlik arra, hogy a kapitányt a fiatal lányok iránt érzett beteljesületlen szerelmi vágya, valamint magánéletének az ezzel is összefüggésbe hozható megromlása sarkallta szörnyű tettének kitervelésében és végrehajtásában.

Zaharie Ahmed Sah kapitány rádión leadott utolsó üzenete a következő volt: „Jó éjszakát, Malaysia három-hét -zéró!” Már sohasem fogjuk megtudni, mire gondolhatott, amikor jó éjszakát kívánt.

A teljes cikket ide kattintva lehet elolvasni.