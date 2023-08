Az augusztus 14-i nyitógálát a Kolozsvári Magyar Opera nagytermében tartják Illényi Katica hegedű- és tereminművész fellépésével.

Szabó Lilla programigazgató elmondta: a nyolc nap alatt 50 helyszínen több mint 500 program lesz, kiállítások, komolyzenei, pop-, rock- és dzsesszkoncertek, irodalmi programok, közéleti és gazdasági előadások. A gyerekprogramoknak a Romkert ad otthont, a Református Kollégium udvarán idén is lesz Folkudvar, a Borutca és az Ifjúsági udvar is működni fog. A Donaton futóversenyt és az Örömfőzést is megtartják, és idén először családi sportnapot is szerveznek.

A Petőfi-bicentenáriumhoz kapcsolódva számos, a költő életét és művészetét bemutató előadással és tárlattal készülnek a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen, a Bánffy-udvar idén az ő nevét viseli. Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusának udvara is nagyobb kínálattal várja az érdeklődőket #főtér23 néven, koncertek, gasztronómiai bemutatók és előadások is lesznek.

A főtéri nagyszínpad minden korosztálynak ígér koncertélményt. Láthatja a közönség a 25. Szent István-napi Néptánctalálkozó résztvevőit, fellép az erdélyi Titán, az EDDA Művek, a Blahalouisiana, a Budapest Bár, a Lóci játszik és a Honeybeast. Halász Judit gyerekkoncertet ad, és a Magyar rocklegendák produkció keretében Kalapács József, Rudán Joe és Varga Miklós is színpadra lép.

Augusztus 20-án, a zárónapon Leslie Mandoki és a Mandoki Soulmates adja elő a Magyar képeket olyan világhírű zenészekkel, mint Nick van Eede, Al Di Meola, Mike Stern, Randy Brecker, Till Brönner, Richard Bona, Tony Carey, Deobrat Mishra vagy Fausto Beccalossi.

Erre a koncertre különösen, de a KMN többi programjára is szép számmal várnak román részvevőket is. „Nekünk az az érdekünk, hogy minél többet értsenek belőlünk a velünk együtt élők” – mondta az MTI kérdésére Gergely Balázs. Szabó Lilla hozzátette, hogy a román közösség tagjait vezetett városnéző sétákkal, orgonatúrákkal várják, de a kiállítások, a magyar gasztronómia és a borutca is népszerű körükben.

A 14. Kolozsvári Magyar Napok programja a www.magyarnapok.ro oldalon olvasható.