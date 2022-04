Valkusz az M1 aktuális csatornán elmondta, örülnek a csütörtöki sorsolás eredményének. Mindezt azzal indokolta, hogy az ellenfél egyik legjobbja, Szerhij Sztahovszkij visszavonult, másrészt 2019-ben Budapesten 3-2-re legyőzték az ukránokat, akiket ezúttal is verhető ellenfélnek tart.

Mint kifejtette, a fiatal ukrán játékosokat jól ismeri a junior korosztályból. Ami a magyar csapatot illeti, Valkusz szerint Fucsovics Márton bárkit képes legyőzni, most Piros Zsombor is jó formában van, illetve az ausztrálok elleni meccsen kiderült, hogy párosban sem gyengék a magyarok.

Bár a szeptemberi találkozó pályaválasztója az ukrán együttes, a háborús helyzet miatt szinte biztosan nem Kijevben lesz majd a mérkőzés, hanem átadják a pályaválasztói jogot, vagy semleges helyszínt keresnek.

Piros Zsombor ennek kapcsán úgy vélekedett, valószínűleg Törökországban kell játszaniuk, hiszen Ukrajna a legutóbbi meccsét is ott rendezte. Ő is úgy látja, hogy az ellenfél némileg gyengült Sztahovszkij visszavonulásával, de így is vannak jó játékosaik, ezért a párharcot kétesélyesnek tartja.

Biztosan kemény borítást fognak választani, mert azon sokkal jobb játékerőt képviselnek. Ennek én örülnék, mert kemény pályán játszom a legjobban, az a kedvencem

– magyarázta Piros. Szerinte párosban azonos szinten lehet a két válogatott, és reményei szerint ősszel már Balázs Attila is játszhat.

Jó formában vagyunk, remélem, szeptemberig megtartjuk a lendületünket

– tette hozzá Piros.

Valkusz a múlt héten megnyert egy 25 ezer dolláros versenyt Horvátországban, legközelebb pedig San Remóban lép pályára. Piros a közeljövőben portugál, olasz és horvát challenger-tornákon indul.

A szeptember 16. és 18. között sorra kerülő ukrán-magyar párharc győztese jövőre a selejtezőben vesz részt, míg a vesztes a világcsoportban maradásért játszik.

Az ukránok legmagasabban jegyzett játékosa a 24 éves Vitalij Szacsko (222.), őt követi a rutinos Ilja Marcsenko (252.).

A Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Marozsán Fábián, Valkusz Máté, Fajta Péter összeállítású magyar válogatott a hónap elején Sydneyben vívott selejtezőt, és 2-1-es vezetés után 3-2-re kikapott az ausztráloktól, akik ezzel bejutottak a szeptemberi DK-negyeddöntőbe.

Borítóképünkön Valkusz Máté. Fotó: MTI/Illyés Tibor