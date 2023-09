Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a héten jelentették be, hogy a jövőben a játékosként Bajnokok Ligáját is nyert szerb Dejan Sztankovics fogja vezetni a zöld-fehéreket. Velkovics Vilmos felidézte, hogy szerdán nyilatkozott először Sztankovics a magyar sajtónak. Ennek kapcsán Kubatov megjegyezte, hogy

a remény megvan benne, hogy a Fradihoz legközelebb álló karakter lesz a klub vezetőedzői pozíciójában.