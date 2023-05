Szűkebb hazánk egyik óriási büszkesége Borics Ádám, akinek a pályafutását természetesen portálunk is nyomon követi. A profi ketrecharcos legutóbbi posztjában arról tájékoztatta rajongóit, hogy a sérülés utáni gyógyulása még nem teljes, de gőzerővel azon dolgozik, hogy minél előbb visszatérhessen. Azonban egyelőre még csak az amerikai utazás időpontját árulta el. Hogy mikor szállhat ringbe, még kérdéses.

– 7 hónap telt el a műtét óta, olyan 90 százalékosnak mondanám a térdem. Voltak már box sparringjaim, gurultam is, birkóztam is de ott még kerültem a rizikós helyzeteket. Tényleg azt érzem, hogy már célegyenesben vagyok. Júliusban újra visszatérek Amerikába és folytatjuk a melót tovább. Addigra már 100 százalékos leszek és talán egy campbe is rögtön bele csaphatok - írta bejegyzésében a sportoló.

Borics Ádám egyáltalán nem unatkozott az elmúlt időszakban. Egerben megnyitotta saját akadémiáját, elindította Youtube-csatornáját, párjával pedig egy álomszép esküvő keretein belül örök hűséget fogadtak egymásnak.