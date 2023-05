Az egri születésű énekes, Kozso és szerelme hétről-hétre együtt győzte le az akadályokat a Tv2 Párharc című műsorában. Az interneten, illetve a közösségi médiában számtalan helyen firtatták, hogy Kozsonak az egészségügyi hátterére való tekintettel nem biztos, hogy elkellett volna vállalnia a versenyt. Egyebek között ezzel kapcsolatban osztotta meg gondolait a Facebookon.

– Sokat gondolkodtunk, hogy elvállaljunk-e egy olyan versenyt, ahol komoly kihívásokat kell teljesíteni, és ahogy láthattátok is, álltunk elébe. Korábbi egészségügyi problémáim egyáltalán nem befolyásolták döntésünket, hiszen az a múlt, meggyógyultam, és nem jellemez, nem korlátoz minket. Ha úgy éreztük volna, hogy a következő pillanat az egészségünk rovására mehet, akkor azonnal félbeszakítottuk volna a feladatot. Ez a verseny nem feltétlen erőnléti, ez egy páros kihívás. A párok osztják be maguk között a feladatokat, hogyan taktikáznak, milyen adottságaik vannak, mennyire szerencsések, mennyire ismerik és szeretik egymást, mennyire szeretik mások őket. Szerettük volna kipróbálni magunkat egy hétköznapinak cseppet sem mondható helyzetben, és ez alatt a pár nap alatt a versenytársakat is sikerült valamennyire megismernünk, véleményt formálnunk - kezdte Kozso a bejegyzésében.