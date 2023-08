Dögös, de embert próbáló sportban próbálta ki magát Lola, azaz Korsós Judit. A nemrég 35. születésnapját ünneplő énekesnő a rúdsport rejtelmeibe kóstolt bele. Keveset takaró sportfelszerelésben pattant a speciális tornaeszközre – írta meg a Metropol.

– Régen egyáltalán nem voltam kísérletező kedvű, ha a sportról volt szó, de a boksz nagyon kirángatott a komfortzónámból. Nem vagyok mindenben tehetséges meg ügyes, de a bokszot nagyon élvezem, és a jóga is elképesztően jó számomra – fejtegette Lola, aki most egy rúdtáncoktatásra látogatott el.

Az énekesnő csaknem húsz évvel ezelőtt robbant be a köztudatba: 2005-ben az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi nemzeti döntőjén mutatkozott be Szerelem című dalával, de számos más sláger is fűződik még a nevéhez. Bár az énekesi vonalról sem mondott le, az utóbbi években műsorvezetőként is láthattuk: a Petőfi TV könnyűzenei műsorában tevékenykedik. A csatorna jóvoltából extrém terepen próbálhatta ki magát a vagány énekesnő.

A rúdsport egyik világbajnok képviselőjétől, Szabó Lizától leste el a szakma fortélyainak első lépéseit a csinos Lola, aki néhány gyakorlat után elismerte:

– Én nem küzdöttem még így! Nagyon nehéz – vallotta be a hatvani születésű művésznő.

De Lola számára nem a rúdsport volt az egyetlen újdonság, amiben kipróbálná magát. A magánéletéről ritkán beszél, ám a Hot! magazin legutóbbi számában elárulta, hogy rövid távú tervei között szerepel a családalapítás is.