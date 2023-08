„Rengeteget festek és nagyon sok helyen vannak kiállításaim. Most volt egy Szingapúrban, korábban Hongkongban, Manchesterben és most remélem, hogy két hónap múlva sikerül Párizsban is. Az utolsó festményemet éppen Dubajba vitték volna el. Most természetesen Kozso néven festek, de korábban - amikor Párizsban végeztem a képzőművészeti iskolát, - Kocsor Zsoltként szignáltam a képeket” – mondta Kozso, aki ha minden igaz, eddig több mint 5 milliárd forintot keresett a tehetségével.