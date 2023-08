Most a szerdai és csütörtöki bulijait is lemondta. Köztük a Tisza-tónál, egészen pontosan Tiszafüreden megrendezett Dj Tour Festet is kihagyja.

Grafikus térkép a Tisza-Tóról, a Dj Tour Fest pontos megjelölésével

Forrás: Dj Tour Fest Tiszafüred/Facebook

Instagram-posztjában adott magyarázatot a népszerű dj.

– Őszinte bejelentő: a következő dolog történt, történik… A mentális betegségemről rengeteget beszéltem nektek már a médiában. Nem titkoltam sosem, hogy van. Évek óta kezeltetem, pszichológushoz járok. Tudom mi, mikor és miért történik velem. Sajnos az utóbbi időben, mivel rettentő nagy a hajtás, nem tudtam kellőképp erre figyelni, és most azt mondta a szervezetem, hogy stop Kisasszony! Abban kérem a megértéseteket, hogy az e heti szerdai es csütörtöki bulikat lemondtam. Ne haragudjatok - adta hírül Yamina.

Egyébként Yamina nem először lépett volna fel a Tisza-tavi rendezvényen.