Yamina gyöngyösi fellépése elmaradt a hétvégén és különféle hírek jelentek meg arról, mi is történhetett pontosan. A művésznő most megelégelte a találgatásokat, elmondta miért kellett lefújnia a bulit.

– A gyöngyösi fellépésem azért maradt el, mert egy rutin NAV ellenőrzést kapott a klub és tele volt a helyszín a hatóság embereivel. A bulizók pedig megfagyva, nem mertek bejönni, nem volt buli hangulat. Mit csináltam volna? Beállok és már csak azért is gyertek közelebb és tegyétek fel a kezeteket a magasba, nem kell félni?! A kutyás rendőrtől sem! - részletezte a népszerű lemezlovas Instagram-sztorijában.

Korábban a Ripost.hu úgy számolt be az esetről, hogy különös pletykák kaptak szárnyra DJ Yamina házatájáról, akit hiába vártak a hétvégén Gyöngyösön. Úgy hírlik, lemondta a fellépését. Az estét egyelőre sűrű köd övezi, a csinos híresség is csak úgy kommentálta: „ Gyöngyös, aki ott volt tudja, mi történt. Sajnálom. Bepótoljuk.” Nos, úgy tűnik, hogy aki ott volt sem tudja, hogy mi is történt pontosan és miért. A zenei stílus szerelmesei azzal szembesültek, hogy a kedvencük nem jelent meg a helyszínen.

Kellemetlen volt, hogy nem jött el

Bár Yamina nem ért oda Gyöngyösre, a rendőrök igen. A jelenlévők arról számoltak be, hogy a koncertnek otthont adó helyszín kapott egy ellenőrzést. Legalább 10 egyenruhás vonult be, de a bulit nem akadályozták semmiben. Van aki arra gyanakszik, hogy emiatt nem lépett fel a lemezlovas, míg mások szerint arról lehetett szó, hogy túl kevesen voltak a közönség soraiban.

Mi Yamina miatt mentünk, így elég kellemetlen volt, hogy nem jött el. Ellenőrzést kapott a helyszín és bevonult 5-10 rendőr, de semmiben nem akadályozták a bulit. Egyszerűen csak kevesen voltak, nem volt hangulat és szerintem emiatt szóltak neki, hogy nem éri meg lejönni. – fogalmazott egy csalódott rajongó a Redditen. Egy másik hozzászóló pedig arra hívta fel az olvasók figyelmét, hogy korábban is volt már hasonló eset. Akkor arra hivatkozva maradt el egy buli, hogy Yaminának halálfélelme lett a repülőn.

„Szentegyházán sem jelent meg két hete. Állítólag halálfélelme lett a repülőn. Számomra hiteltelen” – tették hozzá, ám azt, hogy mi az igazság, csak a csinos rádiós tudhatja... - írta meg a Ripost.

Yamina legfrissebb Instagram-sztorijában a Ripostban megjelent hozzászólást cáfolta.

– Kiírtam a közösségi médiában is, meghibásodott a gép a levegőben, vissza kellett fordulnunk. Ezért nem értem ki Romániába - ecsetelte a lemezlovas, aki augusztus 18-án Egerbe, a Bolyki-völgybe látogat.