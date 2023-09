Az énekesnő egy zenével aláfestett videóban mutatta meg egy eseménydús napját. Nemcsak testközelből láthatta az autókat és magát a versenyt, hanem be is ült az egyik versenyző, Losonczy Levente mellé. Természetesen egy versenypilóta nem vezethet akármiben, igaz, Lola csak az anyósülésen ült, de ő is megkapta a pilóta sisakot és a versenyruhát is a biztonság érdekében.

Ha kíváncsi vagy a készülődésre és magára a versenyre valamint arra, hogy milyen lehet egy pilóta mellett átélni a veszélyes kanyarokat akkor a videót itt tudod megtekinteni: