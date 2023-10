A Csillagok háborúja című film egyik főszereplője, Darth Vader benézett a bükki Avalon hotelbe, ahol összefutott pár rajongójával is. Bár a legkisebb érdeklődését nem igazán sikerült felkeltenie.

Darth Vader hiába szuggerálta az apróságot, a nagy alvó még csak rá sem pillantott

Forrás: _ahsoka_rex_fan_/Instagram

A fotók láttán kiderül, nem egyedül utazott hazánkba a messzi-messzi galaxisból, elkísérte őt az egyik beosztottja is. A rohamosztagos úgy tűnik nem bírt magával, kipróbálta a 2500 négyzetméteres szabadtéri Maya Játszóparkot is. Vader nagyúr pesze ezt is figyelemmel kísérte, az is lehet, egyenesen ő utasította a tréningezésre.

Darth Vader figyelemmel kísérte beosztottja edzését a játszóparkban

Forrás: _ahsoka_rex_fan_/Instagram

A látogatásról készült fotókat a _ahsoka_rex_fan_ nevű oldal tette közzé az Instagramon.