- Múlt héten szombaton két tanítványunk is kiprópálhatta magát, hogy milyen érzés tét helyzetben bunyózni! Edzésen sokat mesélünk nekik arról az időszakról, amikor még versenyeztem és olyan jól esett, amikor megkaptuk a megkeresést, gondolkozás nélkül igen mondtak. Régóta jár hozzánk Tuli és Máté edzeni, de az elmúlt két hónap nekik teljesen másról szólt, mint eddig! - kezdte Facebook bejegyzését Rákóczi Reni.

A hatvani amazon részleteket is megosztott a két növendék teljesítményéről:

- Keményebb edzések és tudatos felkészülés fizikailag de legfőképp mentálisan! Nagyon köszönjük az összes csapattársának,hogy segítették a felkészülésüket és, hogy mindig ott voltak az edzésen. Ez most nem kickboksz volt, hanem boksz, de úgy érzem, hogy mindenki remekül szerepelt ezen az estén! Tulink egy igazi meccset játszott. Nagyon szoros mérkőzésen tudott felülkerekedni az ellenfelén, és itt tényleg az döntött, hogy ki akarja jobban a győzelmet. Iszonyatosan elfáradtak a végére de végül a mi kezünket emelték a magasba! Máténál picit összetettebb volt a történet. Két hónapja ültünk vele a balesetin, mert edzésen szétnyílt az orrán a bőr úgy, hogy össze kellett varrni, a vérzés pedig sokára kezdett el csillapodni. Úgy látszik, hogy a történetünk ismétlődik. Így sajnos az első menet után gondolkozás nélkül dobtam be a törölközőt - írta bejegyzésében.

Rákóczi Reni hozzátette azt is, számára mindennél fontosabb tanítványai testi épsége, így nem maradt más hátra, mint gratulálni az ellenfelének.