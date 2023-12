A siroki kötődésű ketrecharcos a Facebook-oldalán számol be arról, hogy három hét után elhagyja Magyarországot, és visszarepül az Egyesült Államokba:

– A mai napon újra visszautazom az Egyesült Államokba, egy gyors 3 hetes itthonlét után. Most egy kicsit hosszabb időre utazom vissza, hogy harcoljak tovább az álmaimért! – írta Borics Ádám még szombaton a Facebookon.

A bejegyzésében kitért arra is, hogy idén sok nehézséggel kellett megküzdenie, a sérülése például nagyon megviselte lelkileg:

– Ebben az évben a sérülésből való felépülés nagyon hosszú volt és megviselt lelkileg, voltak nagy holtpontok. De amiért nagyon boldog vagyok az az hogy megalakult a #TeamBorics pár hónap alatt egy nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze. Mindig is szívügyem volt a honi MMA ez az első lépés, hogy visszaadjak valamit a szeretett sportágamnak, segítsem a következő generáció útját. Imádok tanítani, de a legbiztosabb kezekbe tudom hagyni a srácokat hisz barátom, edzőtársam Etelaky Lajos vezetőedzőnk továbbra is a srácokkal marad és egyengeti útjaikat. Csak keményen srácok, ahogy eddig is. Mindenkit várunk szeretettel Egerbe az első Borics Ádám Akadémiára! – fogalmazott.