Oczella Eszter folytatta vlog-sorozatát az Instagram. Az egri születésű modell ezúttal egy másik oldaláról mutatkozott be követőinek, ugyanis a videóban egy átlagos napját foglalta össze. Eszter emellett étkezési tanácsokkal is szolgál, vagyis mindnyájunk számára hasznos a vlog legújabb epizódjának a megtekintése.

Eszter testvére, a szintén egri születésű Krisztina is egy videóval jelentkezett az Instagramon. Az újévi fogadalmakról, egészen pontosan azoknak a betartásáról tett fel egy kérdést követőinek. Mint írta, a lényeg, hogy hogy próbáljunk építeni új, hasznos szokásokat napról napra, hétről hétre.

Kozsóról több hír is napvilágot látott ezen a héten a médiában. Portálunkon is írtunk arról, hogy az egri születésű énekes megrázó részleteket árult el az agyvérzéséről, de a Ripost beszámolt az egyik Facebook-bejegyzéséről is. Kozso itt állatbőrbe bújt párjával, Ágikával egy fotó erejéig.

Lola Szlovákiában síelt az elmúlt napokban. A hatvani születésű énekesnő élményeiről több fotót is megosztott hivatalos Facebook-oldalán. Mostanra viszont már hazatért, és szombaton már a Szerencseszombat című műsor előtt jelentkezett be a sminkszobából.

Az egri önkormányzatnak mondott köszönetet legújabb Facebook-bejegyzésében Borics Ádám, erről portálunkon is írtunk. A siroki Kölyöknek becézett MMA-harcos bejegyzésében külön kitért élete egyik legnehezebb időszakára, amikor is sérülés miatt képtelen volt a sportolásra.