Mozgalmas évtől búcsúzott Rákóczi Reni, de már nagy lelkesedéssel tekint 2024-re, ahol több nagy célt is kitűzött maga elé – derült ki a közösségi oldalán megosztott bejegyzéséből.

– Várom, hogy mit tartogat 2024 számomra! Az idei évi célom mint mindig, most is a sporthoz kapcsolódik! A versenyzés befejeztével az edzői oldalon találtam meg magam! Ez az egyetlen egy olyan dolog, ami betölti azt az űrt, amit az elmúlt 30 év hagyott maga után! Amit csinálok, azt mindig 100%-osan teszem mert másképp nem tudok működni. Szeretnék még jobb edző lenni és a tudásom legjavát átadni a tanítványaimnak! Valamint... és ez legalább olyan fontos, mint a munkában kiteljesedni. Magamra sokkal több időt fordítani mert tavaly erre szinte semmi lehetőségem nem volt. Ideje előhívnom a második énem, amit eltemettem két éve de muszáj előszednem a makacs, akaratos és önző Renit és levakarnom amit magamra pakoltam az elmúlt 2 évben! Persze mindezt egy teljesen egészséges szinten, semmiképpen nem túlzásokba esve! – összegzett a Facebookon.