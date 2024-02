Hírnevét elsősorban ordibálós stílusának és annak köszönheti, hogy le tudta tenni a kábítószereket, Csernus Imre sztárpszichiáter ma teljesen tiszta életet él – számolt be a Tv2. Tények című műsora.

„Távol a fővárostól, egy Heves vármegyei kis faluban húzza meg magát. Éttermet vezet és motivációs előadásokat tart. Ebből él. De ha valaki tanácsért lépne be a Noszvaji Csendülőbe - és szívből mosolyog -, akkor a már nem ordibálós doki rajta is szívesen segít. Az ország legmegosztóbb pszichiátere magánéletéről soha nem beszélt, bár sokan voltak rá kíváncsiak. Most azonban törleszti régi adósságát” – írta a TV2.