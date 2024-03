Soha nem indult még versenyen és nem szerepelt még hasonló műsorban a Next Top Model Hungary egri származású versenyzője, Baranyi Panna. Portálunknak elmondta, amatőr szinten modelkedett csak korábban.

Panna az átalakulás után. Sokáig nem volt önbizalma

Forrás: TV2.hu

– Marketing területen dolgoztam, hobbyból modellkedtem. Aztán amikor jött a lehetőség, azonnal felmondtam. Éreztem, hogy kell nekem ez az új kihívás, megbánnám, ha nem élnék vele. Korábban egyébként nem mertem volna ilyesmibe belevágni – mesélte Panna. Arra a kérdésre, hogy miért, elmondta a tetoválások és a múlt miatt.

– A tetoválások egy profi modellen hazánkban még nem igazán elfogadottak, habár külföldön már akár kifutón is látni ilyesmit, de emiatt nem hittem, hogy lehetnék modell. Pedig gyerekkorom óta sokan mondták nekem, hogy modell alkat vagyok, ugyanakkor sok volt a negatív impulzus is: az iskolában csúfoltak a vékony testalkatom miatt, azt mondták, hogy fiús vagyok, emiatt sokáig kevés önbizalmam volt. Az egri Dobó gimnáziumba jártam akkor, elhittem, hogy tényleg nem vagyok nőies. Aztán ahogy teltek az évek valahogy jobban figyeltem a pozitív visszajelzésekre. Felköltöztem Budapestre néhány éve, s itt sokan mondták, hogy csinos vagyok. Persze a gyerekkori negatívumokra szerintem örökre emlékezni fogok, de mostanra tudom, hogy fotogén vagyok. Ebben a szellemben talált meg a Next Top Model Hungary. Azt mondtam magamnak, hogy: mikor ha nem most? – idézte föl. Egerről azt mondta, hogy egyébként imádta a várost, most is sokat jár haza az anyjához, aki egyedül nevelte a testvérével.