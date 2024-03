A gyöngyösi énekesnő, Miss Mood egy hangulatos videót tett közzé az Instagramon a gyöngyöstarjáni szilvafasorról. Mint írta, a videót még tavaly készítette, de most ismét aktuális.

A szintén gyöngyösi influenszer, Molnár Miléna a napokban megtartotta az idei első fűnyírást.

– Már a traktor hangja is olyan tavasz érzésű, imádom! Nyilván tiszta benzin lett a traktor és a kesztyűm is, ahogy tankoltam a kannából, de ez hozzá tartozik a teljes képhez. Egy szezonindító mosás amúgy is ráférne, lehet hogy ezt megejtem ma - írta bejegyzéséhez.

Az egri Oczella Krisztina kőkeményen edz, mindemelett hasznos tanácsokkal látja el követőit az egészséges életmód terén.

Krisztina testvére, Eszter bejelentette, hogy a napokban megkérték a kezét.