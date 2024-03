Továbbra is várjuk a jelentkezéseket a Tündérszépek országos szépségversenyre, amelyet idén immár ötödik alkalommal hirdetett meg a Mediaworks Hungary Zrt. Laptársunk, a delmagyar.hu segítségével most mutatunk néhány házi praktikát, melyekkel biztosan igazi Tündérszépként ragyoghatsz a hamarosan kezdődő fotózáson.

A fotózás előtt pár praktikát mutatunk, hogy valóban Tündérszép lehess

Forrás: Shutterstock

A szem alatti karikáktól a legegyszerűbb módon két teafilter segítségével is meg lehet szabadulni. Főzd ki a teafiltereket, majd tedd őket félre egy éjszakára. Reggel helyezd a szem alatti karikákra 10-15 percre. A tea csökkenti a duzzanatot és a gyulladást, éppen ezért ez az egyik leghatékonyabb és leggyorsabb módszer. Túl sokáig­ azonban ne tartsd a filtert a bőrödön, mert a tea kiszárítja a bőrt.

Ha úgy látod, a sarkadon berepedezett a bőr, egy félbevágott citromot tegyél a sarkadra, majd húzz rá egy zoknit és hagyd rajta 30 percig. A kezelés végén az érintett területet kend be hidratálókrémmel, ami segít tovább megőrizni a bőr puhaságát.

Az ajkaidat is hasonlóan egyszerű széppé varázsolni a téli igénybevétel ellenére is: kevés fogkrémet és mézet keverj össze, majd egy puha sörtéjű fogkefe segítségével dörzsöld be vele az ajkaidat 3-5 percig. Fontos, hogy finoman, könnyedén végezd a radírozást.

Nevezz most, mielőtt betelnek a helyek a Tündérszépekre!

Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Heves vármegye szépségei Nógrád, valamint Jász-Nagykun-Szolnok vármegye hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!