– Ismeretlen, korábban nem tapasztalt helyzetekben a legtöbben először akarva-akaratlanul izgulnak, ami teljesen természetes – kezdte a szakpszichológus a szon.hu-nak, s hozzátette: azok a lányok, akik korábban nem vettek részt fotózáson vagy szépségversenyen, a Tündérszépek alatt tapasztalhatnak ilyen érzéseket.

– A szépségversenyek speciális helyzeteket teremtenek, amelyek előidézhetnek szorongást, hiszen mivel a szépség szubjektív fogalom, megvan a lehetősége annak, hogy míg egyeseket kritizálnak, másokat agyondicsérnek, és az is előfordulhat, hogy ugyanaz a lány pozitív és negatív jelzőket egyaránt kap. A versenyzőknek nagyon nehéz eligazodniuk a különböző vélemények és elvárások között, mindegyiknek megfelelni pedig lehetetlen – mondta Dóra, aki szerint segíthet, ha a lányok tisztázzák magukban, hogy miért is jelentkeztek a versenyre, mit szeretnének elérni, s ennek tudatában állítják fel a saját mércéjüket. Az is segít, ha olyanok tanácsára hallgatnak, akiket ők maguk is becsülnek, s akiknek adnak a véleményükre.