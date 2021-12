Az üzemcsarnokban tartott ünnepséget követően a résztvevők átvonultak a faültetés helyszínére. A cég sajtóosztályától kapott tájékoztatás szerint a platánfák a vállalat történetéhez tartoznak. Már a Csepel Autógyár idejében is több platánsor díszítette a vállalati utakat. Egy ilyen platánsort a tesztközpontjuk bővítése során ki kellett vágni. Ezt most, a ZF Hungária Kft. negyedszázados jubileuma alkalmából 25 új platánfával pótolták, szimbolikusan ezzel is kifejezve a vállalat működésének folytonosságát.