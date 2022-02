Kétmillió forint volt az egy főre jutó átlagos vásárlóerő Magyarországon 2020-ban a GKI Gazdaságkutató Zrt. legfrissebb elemzése szerint. A GKI a 2020-as évet vizsgálta és becsülte meg a települések vásárlóerejét az ott lakók nettó keresetéből, nyugdíjából, vállalkozói jövedelméből, szociális juttatásaiból összeálló teljes jövedelmét a NAV és a KSH adatsoraiból kikövetkeztetve. Az egyes helységek között ugyanakkor nagy eltérések voltak, a legszegényebb és a leggazdagabb között közel 6,5 millió forint volt a különbség.

Az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint az egy főre jutó vásárlóerő 97 településen kirívóan, míg 740 esetében jelentősen az átlag alatt maradt. Mindössze 131 helységben volt magasan az átlag felett. A többi az átlag környékén volt. Elsősorban Észak-Dunántúlon, illetve Közép-Magyarországon találhatóak az átlag feletti vásárlóerővel rendelkező települések, míg a szegényebbek Észak-Kelet-Magyarországon és Dél-Dunántúlon találhatók.

Heves megyében Terpes, Tarnabod, Tarnazsadány és Kömlő tartozott a legszegényebbek közé, de Tarnaörs, Erk, Halmajugra, Erdőtelek, Átány, Pély, Tarnaszentmiklós, Mezőtárkány, Mezőszemere, Sarud, Kerecsend, Gyöngyösoroszi, Tarnalelesz, Szúcs, Bekölce, Hevesaranyos és Bükkszentmárton is a szegények közé tartozott. Átlag feletti vásárlóerővel negyvenegy Heves megyei város és falu rendelkezett, ezek főleg a gazdasági centrumok, Eger, Gyöngyös és Hatvan közeli helyek, s néhány északon – Fedémes, Bükkszék, Mátraballa – és délen Tarnaméra, Boconád, Hevesvezekény. Magasan az átlag feletti vásárlóerőt mutatott a statisztika Markaz, Pálosvörösmart, Gyöngyössolymos és Ostoros esetében.

A GKI a 2019-hez képest bekövetkezett változást is térképre vitte. Országos szinten az egy főre jutó vásárlóerő 2019 és 2020 között nominálisan hét százalékkal növekedett, de ez nem volt egyenletes, közölte a kutatóintézet az MTI-vel.

Tizenegyedik helyen a megyék között A KSH bruttó hazai termék, GDP-adata szerint tavaly Heves megye 1087,067 milliárd forint értéket állított elő. Az egy főre jutó GDP meghaladta a 3,71 millió forintot, ami negyvenezerrel volt több az előző évinél, az országos átlag 75,5 százalékát jelentette. Az egy főre jutó GDP-ben Heves megye a tizenegyedik volt, alig elmaradva Veszprém (3,721 millió forint), illetve Tolna megye (3,718 millió forint) mutatóitól. A régiós átlag 3,324 millió forint volt, Borsod 3,421, Nógrád 2,223 millió forintot ért el. Az egy főre jutó, vásárlóerő-paritáson mért GDP pps-ben kifejezve 16 ezer 678 volt Hevesben, több mint ötszáz ponttal elmaradva a 2019-es értéktől. A KSH adatai szerint a Heves megyei emberek hozzáadott értéke tavalyelőtt 918,954 milliárd forint volt.

Az egy főre jutó vásárlóerő csökkent vagy stagnált 506 településen, míg 827 faluban, városban átlag alatt nőtt, és 201 helységben jelentősen az átlag felett nőtt. A többi helyen átlag körüli volt a mutató értéke. A járvány okozta válság jelentősen visszafogta a vásárlóerő növekedését a települések több mint 40 százalékában, vagyis majdnem a fél országban átlag alatti volt a növekedés, vagy csökkenés következett be a ­Forbes írása szerint. Szinte a teljes Dunántúl a vesztesek közé tartozik, ahogy Észak-Magyarország és a keleti határszél is. A települések egy szűk körében a válság alatt is kiemelkedően tudott növekedni a vásárlóerő.

Megyénkben hat helységben volt átlag feletti a növekedés

Bátorban, Egerszalókon, Fedémesen, Szentdomonkoson, Kompolton és Kerekharaszton kiemelkedő, s további nyolc községben, Kálban, Tarnabodon, Ostoroson, Újlőrincfalván, Hevesvezekényben, Markazon, Csányban és Parádon volt még kedvező növekedés. Jelentősebb visszaesést mértek 14 Heves megyei településen, de rajtuk kívül három tucat, köztük Eger, valamint Gyöngyös is megszenvedte a vírus miatti gazdasági leállást.