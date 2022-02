Az idei évben Heves Megye Gazdaságáért díjjal ismerték el a K és V Nemzetközi Fuvarozó Kft. tevékenységét. A több mint harmincéves múltra visszatekintő cég nevében Varga Bálint ügyvezető megköszönte a jelölést és a díjat a Heves Megyei kereskedelmi és Iparkamarának (HKIK).

– Büszkék vagyunk arra, hogy értéket képviselhetünk a megyében és hozzájárulhatunk ahhoz, hogy Heves megye gazdasága növekedjen, prosperáljon, eszerint fogunk dolgozni a jövőben is – mondta Varga Bálint, aki a cég vezetésében már a második generációt képviseli.

– Egyértelmű volt a családi folytatás, de nagyon nehéz út. Tudatosan foglalkozunk a generációváltás problémájával, rengeteg példát ismerünk, jót, rosszat egyaránt. Rengeteg családi vállalkozás rokkan bele a generációváltásba, ez mindenképp olyan probléma, amire fókuszt kell fordítani, hogy jól tudjon működni – fejtette ki Varga ­Bálint.

A cég elmúlt két évéről elárulta, kihívásokkal teli időszak volt. A 2020-as évet nem kell bemutatni, áruszállításban, raktározásban és személyszállításban is új igényeknek kellett megfelelniük, és hirtelen kellett reagálniuk, de ennek ellenére stabilan tudtak növekedni. A 2021-es esztendő is eszerint telt, ugyanezt folytatják idén is. Ebben az évben az a céljuk, hogy 10–15 százalékkal növekedjenek, új partnereket szerezzenek. Új leányvállalatot alapítottak, és elindították új üzletágukat, raklapelemeket fognak gyártani.

Először adták át a dekarbonizációs díjat, amelynek egyikét a hevesi EXXOIL Bt. kapta meg. A különféle ipari berendezésekben és megmunkálógépekben használatos olajak, emulziók korszerű és hatékony tisztításával foglalkozó vállalkozást Hájas László vezeti, aki örült, hogy ilyen prioritást kapott a környezetvédelem. Arra számít, hogy a díj jelentősen fogja segíteni munkájukat.

– Azok közül a kisebb és nagyobb ipari vállalatok közül, akiket megkerestünk, nem mindenki volt nyitott, viszont a dekarbonizációs folyamat abba az irányba mutat, hogy ezt a technológiát muszáj használni. Ezáltal jelentős gazdasági eredményeket is elérhetnek ezek a cégek – emelte ki Hájas László.

A vállalkozásokat inkább a költséggel lehet megfogni, de egyre jelentősebb szempont a környezetvédelem, ha a kettőt össze tudják kapcsolni, különösen eredményessé tudja tenni ezt a technológiát. Mint Hájas László elmondta, jó évet zártak tavaly, volt eredményük, országszerte nőtt vevőállományuk. Az idei év fordulatot hozhat, ezzel a díjjal tudnak amellett érvelni, hogy amit ajánlanak, az nagyon jó dolog. Mindenképp erősíteni lehet a környezettudatosságot, ami sok cégnél erős, de lehet javítani. Hozzátette, ez a technológia harminc éve jelen van, de nem annyira ismeri a piac. Ez nem az a szűréstechnika, amit ismernek és amellyel azonosítani szokták a vállalkozások. Az oktatásban is szeretnék ismertebbé tenni, a gödöllői és a miskolci egyetemekkel is fölvették a kapcsolatot, próbálnak egy képzést kialakítani, hogy a fiatal generáció tudja használni az iparban.

Idén jelentős árbevétel-növekedést várnak, mert a dekarbonizáció és a veszélyes hulladék csökkentésének iránya jelentős lett a gazdaságban, ők pedig ezzel a technológiával tudnak ezen segíteni.

A Heves Megye Innovatőre díjat idén a Nordfilm Packaging Kft. kapta meg. A hatvani csomagolóanyag-gyártó a magyar piac meghatározó szereplője, tavaly egészségipari beruházást is végrehajtottak, és egy kézzel nyitható csomagolást terveztek, amelyben számos dolog, egyebek közt kézfertőtlenítő is tárolható.

Nagy-Kaszap László ügyvezető igazgató a Kossuth rádiónak elmondta, új szasé termékük különböző méretben készül, például 4–4,5 milliliternyi egydózisú, irányított adagolást tud biztosítani. Partnereik most kezdik forgalmazni a terméket, amelyhez ők a csomagolóanyagot készítették el a megrendelő által elképzelt dizájnnal. A cég az élelmiszeripar, a higiéniai termékek, állateledelek gyártóinak beszállítója, a csapat több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Mint mondta, a csomagolóanyag és az atmoszféra határozza meg a termékek eltarthatóságát. Az anyagok fejlődésének köszönhetően új polimerek jelentek meg a piacon, bekerültek a fenntarthatóság, a körfogásos gazdaság elemei. Vékonyodnak az anyagok, a kannák flexibilis csomagolással való kiváltása pedig csökkentik a műanyagterhelést. Az újrahasznosítás területén a háztartásoktól történő visszagyűjtés és az anyag újrahasznosítása a bonyolult kérdés. A szennyezés eltávolítása esetén sem lenne újra fölhasználható az anyag elsődleges csomagolásként az élelmiszeriparban, másodlagos piacra lenne szükség. Törekvés van a biológiailag lebomló műanyagok előállítására, de térhódításuk szűkül.