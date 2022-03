Januárhoz képest több cégalapítást tettek közzé februárban, de még mindig elmaradt a tavalyi átlagtól, közölte az Opten. A múlt hónapban 2606 társas vállalkozás alakult Magyarországon, míg 2631 céget töröltek. Az orosz–ukrán háború kitörése óta nem volt a hazai cégjegyzékben sem orosz, sem ukrán érdekeltségű cégalakulás. Egy hónap alatt csupán 741 végelszámolási eljárás indult a hazai társas vállalkozások ellen, ami jóval alacsonyabb, mint a korábbi években az év eleji értékek, a felszámolások száma (481) viszont a szokásos havi átlagnak felel meg. A kényszertörlési eljárások szintje továbbra is magas, februárban 3058 társaságnak lett így vége. Januárban és februárban is kiugró volt az egyéni vállalkozást indítók száma, a második hónapban nyolcezren kaptak adószámot, így már majdnem hatszázezren vannak.

Heves megyében februárban 39 új társas vállalkozást jegyeztek be, miközben 38 meg is szűnt. Felszámolás húsz céggel szemben indult. Az Opten szerint a megyei cégmozgás átlagosnak volt mondható.