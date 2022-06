Tarnabodon tartott rendezvényt a Kukorica Kör Egyesület. A szakmai civil szervezet egyik tagjánál, a Glia Kft-nél mutatta be demofarmját, illetve ismertette meg a résztvevőkkel a Tarnabod 2.0 programot, valamint a Glia Kft. mezőgazdasági tevékenységét.

Vecsei Miklós társadalmi felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke a három éve indult Felzárkózó Települések programról beszélt, amelybe első körben háromszáz falut vontak be, köztük Tarnabodot is. Mind mondta, a községben tizennyolc éve jelen vannak, apró lépésekkel haladnak, most, hogy megérkezett a piaci világ is, ezzel lehet kihúzni a nyomorból a falut.

Bencsik Attila, a Glia Kft. ügyvezetője elmondta, ők tíz éve érkeztek, előbb az elektronikai hulladékfeldolgozást vették át. Ők Budapesten született innovatív ötleteiket ültetik át a gyakorlatba Tarnabodon. Nemrégiben egy helyi termelő kereste meg őket azzal, hogy vágjanak bele az agráriumba is, tavaly próbálták ki a mezőgazdasági termelést, most öt hektáron gazdálkodnak, kertészetet tartanak fönn és kísérleteznek kukoricával is. Jelenleg húsz embernek adnak így munkát. 2020-ban átvették a falu vegyesboltját is.