A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jelenlegi szabályozása szerint a jövedéki jogszabályok lehetővé teszik, hogy saját tulajdonú gyümölccsel, gyümölcsből származó alapanyaggal, továbbá saját tulajdonú pálinkafőzővel – meghatározott feltételekkel – magánfőzőként párlatot állítsunk elő. Így évente legfeljebb 86 liter párlat készíthető, amely után jövedéki adót nem kell fizetni. A tarnamérai Juhász István családi szükségletre főz pálinkát, de rendelkezik gyümölcspálinka készítő képzettséggel. Mint mondta, nem azért tanulta meg a szakmát, hogy bérfőzőként dolgozzon, csupán érdekelte, hogyan tudna jó gyümölcspárlatot készíteni a saját részére.

– Be kell jelenteni a tevékenységet a NAV-nak, és hogy van saját pálinkafőző otthon – részletezte Juhász István. – Az adott évben kifőzött párlat mennyiségét is jelenteni kell az adóhatóságnak. Ennek fejében párlatjegyet kapunk, ezzel lehet igazolni a bejelentés megtörténtét. A párlatjegy segítségével, ha mondjuk öt év alatt év alatt sem fogyott az italból, jogszerűen tárolhatunk otthon ötször 86 litert is. A jó pálinka ugyanúgy, mint minden más, minőségi alapanyagból készülhet, olyanból, amit egyébként meg is ennénk. Régen a földről felszedett, penészes, füves, földes, fertőzött gyümölcsöket cefrézték be. A jó gyümölcsből egykor mindenki inkább lekvárt, befőttet készített. Csak a másra már alkalmatlan gyümölcsöt főzték ki. Azzal viszont az a baj, hogy már fertőzött. Benne van a penész, a földről szedett alapanyagnak akroleinos fertőzése van. A talajbaktériumos fertőzöttség hatására keletkező akrolein kellemetlen, szúrós szagú, erősen erősen mérgező folyadék, amit legtöbbször érzékszervileg is felismerhető. Az akroleines pálinka fogyasztásra egyáltalán nem alkalmas. Nagyon fontos továbbá a gyümölcs kimagvazása a becefrézés előtt. Ez a kajszibaracknál a leglényegesebb. mert a magja cianidot tartalmaz, s az esetleges mérgezésnek súlyos következményei lehetnek. A többi gyümölcs magja nem ennyire veszélyes, de keserűbb lesz az ital tőle – magyarázta a tarnamérai szakember.