A fejlesztéseknek köszönhetően az idén további tíz százalékos forgalombővülést várnak a Schneider Electric Zrt. gyöngyösi gyárában, tájékoztatta portálunkat sajtóközleményében a cég. Közlésük szerint az üzembe csak az elmúlt évben közel félszáz új dolgozót vettek fel, idén pedig a tervek szerint további tíz százalékkal bővül a létszám. A társaság, több lépésben, összesen csaknem másfél milliárd forintos fejlesztést valósított meg tavaly a gyöngyösi létesítményben, és sikeresen lezártak egy jelentős beruházást is.

A Schneider Electric Zrt. tájékoztatása szerint az üzem bevétele 2021-ben huszonegy százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit, a lendület pedig erre az évre is kitart, az első félévben továbbra is húsz százalék feletti a forgalombővülés. A teljes évre vonatkozóan is dinamikus növekedéssel számolnak a cégnél. A jelentős fejlődés részben annak köszönhető, hogy a vállalat tavaly lezárt egy nagy beruházást a gyöngyösi üzemében. A majdnem másfél milliárd forintos projekt keretében gyárbővítést hajtottak végre, és egy új lemezmegmunkáló sort telepítettek annak érdekében, hogy saját maguk tudják elkészíteni az egyes termékcsaládok lemezburkolatait. A gyárbővítés két ütemben valósult meg, az első fázisban készült el az új, közel 1800 négyzetméteres alapanyagraktár, a második fázis keretében pedig egy hasonló méretű késztermék-raktár épült.

Emellett az automata MIG hegesztési projekt keretében átalakították vezetősín-gyártásukat. A korábbi táblás anyagból történő stancolás helyett áttértek a szálanyagból és hegesztéssel történő gyártásra a jobb alapanyag-felhasználás érdekében. Ennél a beruházásnál is csúcstechnológiát választottak. Az új MIG hegesztési állomást egy, a hegesztés-automatizálás területén világszinten is vezető pozíciót betöltő osztrák gyártó szállította. A termelés további átalakítása során magyarországi partnerekkel együttműködve egy automata gyártósort fejlesztettek ki, amivel már az üzemben is elő tudják állítani a késztermékekbe kerülő, korábban vásárolt szigetelőfóliát. Siliga Tünde, a gyöngyösi gyár igazgatója szerint az új raktárak megépülésével azon túl, hogy hatékonyabbá vált a munkavégzés, a Gyöngyöst érő forgalomterhelés is csökkent.

– Az alapanyagokat és a késztermékeket szállító kamionok most már kikerülhetik a várost. A tavalyi beruházás a forgalmunk növelése mellett a létszám bővítésével is járt, 45 új munkatársat vettünk fel, jellemzően a környékről operátori, anyagmozgató és mérnöki pozíciókba. Idén is tovább erősítjük a csapatunkat, a tervek szerint a korábbi kétszázról az év végére kétszázhúszra nő a közvetlen munkatársaink száma – összegezte Siliga Tünde.

A Schneider Electric gyöngyösi üzeme az energiamenedzsment digitalizációjában és az ipari automatizálási megoldásokban világszinten is meghatározó cég globális termelésében is speciális szerepet tölt be. Egyike annak a három gyárnak, amelyekben a vállalat áramvezető síneket állít elő. Az itt készült termékeket többek között a gyártószektorban, az egészségügyben, az olaj- és gáziparban, a bányászatban, sport- és kereskedelmi létesítményekben használják, de speciális termékeik megtalálhatók például vállalati adatközpontokban is. A gyárból a világ minden részére szállítanak áramvezető síneket.