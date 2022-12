Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató üzemek termékeiből rendeztek vásárt az egri Eszterházy téren csütörtökön délután. Egyebek között textilárukat, lekvárokat, sajtokat, ajándéktárgyakat és feldolgozott élelmiszereket kínáltak a sátrakban. Ezzel párhuzamosan a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról tartottak egyeztetést a megyeházán a Kézfogás Klaszter tagjai és más szervezetek.

Dr. Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, 2021-ben alakult meg a klaszter, azóta többször egyeztettek a tagokkal, de egy nagyobb találkozót most tudtak megszervezni. Időközben újabb tagok is csatlakoztak. Nemes céljuk a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiaci integrációja, de ezzel nem elégszenek meg, csakúgy, mint a közfoglalkoztatásban, tovább akarnak lépni. Olyan projektekre van szükség, amelyek a piacon is életképesek, fenntarthatóan, támogatás nélkül is tudnak működni. Erre vannak már jó példák Borsod-Abaúj-Zemplén megyében.

Érdeklődő a vásárban

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Grubert Roland, a Kézfogás Klaszter elnöke elmondta, a megbeszélésen olyan szervezetek vettek részt, amelyek foglalkoztatók, vagy kapcsolódó kérdésekben jártasak. Van köztük varroda, kecskefarm, sajtkészítő, zöldségtermelő, ipari, s csomagolással foglalkozó szervezet, vállalkozás is. Jó példákat igyekeznek bemutatni, és a hozzájuk fordulóknak tudnak segíteni abban is, hogy áruházak polcaira kerüljenek a portékáik. A szervezetet két piaci cég és a Magyar Vöröskereszt három észak-magyarországi megyei szervezete hozta létre. A Vöröskereszt Borsodban több mint negyven megváltozott munkaképességű embernek ad munkát.

A találkozón szó volt a cégek akkreditációjáról, felkészítésükről a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, a jogi háttérről és a jó gyakorlatokról, valamint a problémákról is.