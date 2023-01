Az elnök szerint az ország beruházási mutatói jól alakulnak még úgy is, hogy az állam satuféket nyomott. Nem gondolja, hogy az uniós források túl gyorsan fognak megérkezni a központi költségvetésbe. Dr. Parragh László az inflációban intenzív lassulást vár, de nem lesz defláció.

- Látszik az is, hogy a cégek, illetve a lakosság korábbi pánikreakciói, amelyek nyár végén, ősszel voltak az energiaár és az infláció miatt, mostanra alkalmazkodási szakaszba léptek. Mindenki keresi a megoldást, próbál a kihívásokkal megbirkózni, hellyel-közzel megy – mondta dr. Parragh László.

A kamarai elnök szerint az inflációval kapcsolatban a jegybank súlyos hibát követett el akkor, amikor a covid alatt nem vette figyelembe azt, hogy az inflációs jelek ott voltak a piacon. A nyersanyagárakon, energiaárakon is lehetett érzékelni, ám azért nem látszott a közérzetben, a lakosságnál, mert kereslet visszaesés volt. A covid otthon tartotta az embereket, csökkent a fogyasztás, emiatt a termelés is. Ahogyan a vírus elment, megjelent a piacon az elmaradt fogyasztás, ez pedig meglódította az inflációt. Ezt szerinte lehetett előre látni, mondták is.