A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) pénteken műhelymunkára várta az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztése elnevezésű program résztvevőit, amelyen Borsod, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun, Nógrád és Szabolcs megyék iparkamaráinak elnökei vettek részt, de jelen volt dr. Szabó Tünde, az zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos is.

Dr. Szabó Tünde elmondta, a hat vármegyére vonatkozó felmérések, tervek már az előző felelős, Palkovics László ideje alatt elkészültek, ezeket az aktuális folyamatoknak megfelelően felülvizsgálják. Egy éve kezdték meg a közös munkát, s olyan interaktív munkafolyamatok zajlottak, amelyek akár stratégiai megállapodásokhoz vezethetnek. Kifejtette, minden terület igényeit fölmérték. A zónában számos olyan térség található, amely a leghátrányosabb helyzetűek közé tartozik képzésekre, oktatásra van szükség a logisztikai, vasúti, közúti fejlesztéseken és a turisztikai beruházásokon túl.

A Heves vármegyei területfejlesztési terveket dr. Juhász Attila Simon, a Heves Vármegyei Önkormányzat elnöke ismertette. Beszélt arról, hogy a megyének járó Top Plusz források 48 százalékát már lekötötték, szerződéseket kötnek, az állam pedig előfinanszíroz pályázatokat. Az iparon túl is vannak fejlesztendő ágazatok, hiszen több lábon kell állni, ezek közé tartozik a turizmus. A gazdasági tengelytől északra és délre barnamezős iparfejlesztések szükségesek, hogy az egyébként nem mobilis munkaerő is elhelyezkedhessen. Több mint 1200 milliárd forintnyi fejlesztési ötletet gyűjtöttek össze a megyében, ennek töredékére elég a Top-os pénz, szükség lesz állami és más uniós forrásra is.

File Sándor, a HKIK főtitkára a kamara javaslatairól beszélt, például arról, hogy Debrecen kiemelten fejlesztése Heves gazdaságának is járjon előnyökkel, például beszállítói lehetőségekkel. A megyében fejlesztendő az energetika, biztatóak a barnamezős beruházások. Koncentrálni kell Visonta reorganizációjára, illetve a megyehatáron átjáró munkaerőre, Dél-Heves és a Jászság, Eger és Borsod kapcsolatára.