Hevesben a Nébih munkatársai tavaly három alkalommal szabtak ki bírságot, összesen 200 ezer forintot, míg az elmúlt években összesen 10-szer büntettek jogsértőket, 920 ezer forintra. A Nébih 2022-ben önmagától, illetve lakossági bejelentésre megyénkben 9 alkalommal folytatott vizsgálatot, s 2017 óta is összesen 36-szor tették ezt, társhatósági bejelentés alapján tavaly nem ellenőriztek, összesen is 12-szer kaptak erre felkérést. Feljelentés tavaly nem született, összesen is csak öt esetben tettek ilyet a hatóság szakemberei az elmúlt esztendőkben. Tiltási határozatot kétszer adtak ki tavaly, összesen pedig hatot.

Annál gyakrabban találkoztak jogsértő hirdetésekkel a nébihesek, tavaly 167 esetben intézkedtek ilyen ügyben, 2017 óta pedig összesen 480 hasonlót találtak. Az EUTR-esek tavaly tíz jogsértést tártak föl Hevesben, az évek során 63 ügyben jártak el. 2022-ben sem fát, sem pénzt nem koboztak el, 2017 óta is csak 115 köbméter fát foglaltak le, azt mindet 2021-ben. A Nébih nyilvántartása szerint vármegyénkben 245-en rendelkeznek EUTR regisztrációval, 2017-ben még 158-an voltak.

A vizsgálatokon feltártakon felül azért gyakrabban fordul elő falopás Hevesben. A regisztrált faáru lopások száma tavaly 9, az élőfa lopásoké 15, a tűzifa lopásoké 19 volt, míg 2016 óta az említett három cselekményfajtából 54, 208 és 309 esetet jelentettek. Élőfát leginkább 2016 és 2018 között vittek az erdőről az elkövetők, azóta vagy az esetek, vagy a bejelentések száma csökkent.