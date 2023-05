A tavalyi energiaválság arra ösztönözte az Evat Zrt. igazgatótanácsát, hogy feltérképezze azokat a lehetőségeket, amelyekkel a távhőszolgáltatás egyoldalú gázfüggőségét enyhíteni lehet. Ennek érdekében megbízta a Reál-Energo Kft-t, hogy vizsgálja meg a megújuló energiákra történő átállás lehetőségeit az egri fűtőműben. Ez a tanulmány elkészült, és be is mutatták azt márciusban. Ezután azonban még nemzetközi tanácsot is kért az egri társaság, hogy átnézzék a terveket és megtalálják a megfelelő finanszírozást. Kedden és szerdán nemzetközi szakértői delegáció érkezett az Evathoz, hogy ismerkedjenek a lehetőségekkel, tervekkel.