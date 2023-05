Több komoly beruházást is megvalósít idén gyöngyösi gyárában a Schneider Electric, összesen 900 millió forint értékben. Az egyik nagy fejlesztés eredményeként egy, a csúcstechnológiát képviselő élhajlító berendezést helyeztek üzembe, amely év elején kezdett működni a létesítményben. A 100 millió forintos, 250 ezer eurós gép a gyár fő terméke, a Canalis áramvezető sín előállításában játszik fontos szerepet. Az új berendezés az eddig használt és továbbra is üzemelő géphez képest közel kétszer annyi élhajlítást képes elvégezni egy műszak alatt. Az új élhajlító kiválasztásánál az energiahatékonyság is kiemelt szempont volt, az energiaigénye nagyjából feleakkora, mint a régebbi gépé, áll a közleményben.

A Schneider Electric tájékoztatása kitér arra is, hogy az új élhajlító berendezés révén megnyílt kapacitás-bővítési lehetőség kihasználása érdekében a gyöngyösi üzemben 52 millió forintból egy egyéni igényekre fejlesztett lemez szeparátort is üzembe helyeznek. Mivel a még egyszerűbb telepíthetőség érdekében módosult a Canalis áramvezető sínek dizájnja, az összeszerelő állomásokon is változtatásokat kell végrehajtani. A folyamat részeként 16 millió forintból módosítják a gyártósor továbbító görgőit, további 24 millió forintot pedig a szegecselőfejek átalakítására fordítanak. Emellett 108 millió forintból készül egy speciális fröccsöntő szerszám az új dizájnt kapott csatlakozó blokk gyártásához. Ezek a fejlesztések várhatóan idén augusztusban valósulnak meg.